Кадыров рассказал об обстановке на фронте: «на передовой тоска зелёная»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров публикует в Телеграм видео об одном дне из жизни бойца чеченского спецназа имени Ахмата Кадырова.

Видео сопровождается ироничным комментарием, который позволяет оценить эмоциональное отношение бойцов спецназа «Ахмат» к происходящим на передовой событиям и дух их противников.

«Бандеровцы, конечно, были недовольны и рассердились. В ответ они нахохлились и затерялись вдали.Теперь опять их надо искать. Поэтому российские бойцы готовятся к следующему броску. Нужно приглядеть очередную цель, освободить и вернуть Донецку», — пишет Кадыров.

Кадыров также пожаловался, что чеченским бойцам очень скучно на передовой, так как они редко находят сопротивление.

«В чем я сочувствую нашим парням, так это в том, что в последнее время на передовой тоска зелёная. Воины отряда „Ахмат“ жутко недовольны бесхребетностью и серой предсказуемостью бандеровцев. Скучно, говорят, когда те по норкам рассасываются, и настоятельно требуют, чтобы неприятель дал о себе знать», — отметил глава Чечни.