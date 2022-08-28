Политолог Кошкин рассказал о недовольстве украинцев грядущей мобилизацией

Украинское общество узнает о происходящем в стране и на фронте в обход официальных СМИ и властей.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета. Плеханова Андрей Кошкин считает, что украинцы прекрасно владеют информацией о происходящем в стране и на фронте.

Эксперт отмечает, что граждане узнают о событиях от групп активистов, выступающих против военных действий.

Также он сообщил, что общественность не получает информации от властей, а получает информацию в социальных сетях, где растет недовольство грядущими волнами мобилизации.