Политолог Кошкин рассказал о недовольстве украинцев грядущей мобилизацией
Украинское общество узнает о происходящем в стране и на фронте в обход официальных СМИ и властей.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета. Плеханова Андрей Кошкин считает, что украинцы прекрасно владеют информацией о происходящем в стране и на фронте.
Эксперт отмечает, что граждане узнают о событиях от групп активистов, выступающих против военных действий.
Также он сообщил, что общественность не получает информации от властей, а получает информацию в социальных сетях, где растет недовольство грядущими волнами мобилизации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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