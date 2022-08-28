Всего три условия необходимо выполнить США, чтобы выйти «сухими из воды» в украинском конфликте.

В публикации обозревателя издания Деклана Хейса посвященной конфликту на Украине, утверждается, что Киев и Вашингтон вышли «за все возможные рамки».

Автор приводит три примера, которые позволяют и России перейти «красную черту». Это убийство боевиком «Азова» политолога Дарьи Дугиной, регулярные обстрелы ЗАЭС и применение химических веществ, против российских военных.

Как бы США не пытались затянуть конфликт, в сложившейся ситуации последнее слово все равно остается за Россией и война завершится, когда она решит все свои задачи. Поэтому Хейс призывает США выполнить три условия: освободить Киев, выплатить России репарации, передать РФ Владимира Зеленского, Хантера Байдена и любого причастного к преступлениям, чтобы они ответили за все по закону.