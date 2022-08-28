Пушков припомнил Джонсону его пассаж на G-7 о «грудных мышцах»
Сенатор раскритиковал уходящего премьера Великобритании и назвал чушью его заявление о вине России в британском кризисе.
Джонсон, уходя, по скверной привычке, пытается сделать всех вокруг виноватыми в своих провалах.
Так он обвинил Путина в энергетическом кризисе, который сейчас серьезно развивается в Великобритании.
Пушков напомнил премьер-министру, то это не Путин вводил санкции и припомнил эпизод с июньской встречи «Большой семерки», где тогда еще оптимистичные европолитики рассчитывали, как наказать Россию.
«Призывал их показать свои грудные мышцы Путину. Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует», — отметил Пушков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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