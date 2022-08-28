Пушков припомнил Джонсону его пассаж на G-7 о «грудных мышцах»

Сенатор раскритиковал уходящего премьера Великобритании и назвал чушью его заявление о вине России в британском кризисе.

Джонсон, уходя, по скверной привычке, пытается сделать всех вокруг виноватыми в своих провалах.

Так он обвинил Путина в энергетическом кризисе, который сейчас серьезно развивается в Великобритании.

Пушков напомнил премьер-министру, то это не Путин вводил санкции и припомнил эпизод с июньской встречи «Большой семерки», где тогда еще оптимистичные европолитики рассчитывали, как наказать Россию.

«Призывал их показать свои грудные мышцы Путину. Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует», — отметил Пушков.