Над Запорожской АЭС был сбит украинский дрон-камикадзе
ВГА Энергодара заявили, что российские военные сбили над территорией Запорожской АЭС украинский беспилотный летательный аппарат.
В воскресенье вечером, 28 августа 2022 года, члены военно-гражданской администрации Энергодара в пресс-релизе сообщила о сбитом служащими ВС РФ над Запорожской атомной электростанцией украинском БПЛА с интегрированной боевой частью.
Отмечается, что предполагаемой целью украинского дрона-камикадзе, который российские военные успешно нейтрализовали, стало хранилище отработанного ядерного топлива ЗАЭС в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
Немецкие резервуары для хранения газа уже заполнены примерно на 82 процента
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины
Financial Times: На следующей неделе ЕС разорвет визовое соглашение с Россией
Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на Гончаренко за угрозы Лукашенко