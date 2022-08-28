Над Запорожской АЭС был сбит украинский дрон-камикадзе

ВГА Энергодара заявили, что российские военные сбили над территорией Запорожской АЭС украинский беспилотный летательный аппарат.

В воскресенье вечером, 28 августа 2022 года, члены военно-гражданской администрации Энергодара в пресс-релизе сообщила о сбитом служащими ВС РФ над Запорожской атомной электростанцией украинском БПЛА с интегрированной боевой частью.

Отмечается, что предполагаемой целью украинского дрона-камикадзе, который российские военные успешно нейтрализовали, стало хранилище отработанного ядерного топлива ЗАЭС в Энергодаре.