В Севастополе система ПВО отразила атаку украинского беспилотника
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в городе в очередной раз сработала система противовоздушной обороны.
28 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что над морем близ мыса Херсонес средствами противовоздушной обороны был успешно уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ.
Развожаев уточнил, что в результате очередной неудачной попытки ВСУ атаковать Севастополь жертв и пострадавших нет, ввиду чего глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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