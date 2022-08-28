В Севастополе система ПВО отразила атаку украинского беспилотника

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что в городе в очередной раз сработала система противовоздушной обороны.

28 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале сообщил, что над морем близ мыса Херсонес средствами противовоздушной обороны был успешно уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Развожаев уточнил, что в результате очередной неудачной попытки ВСУ атаковать Севастополь жертв и пострадавших нет, ввиду чего глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие.