Скандальный посол Украины в ФРГ Мельник на последок еще раз оскорбил немецкого политика

Уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник отозвал приглашение премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев из-за его заявлений о войне на Украине.

«Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России», — написал Мельник в Twitter. Поэтому его приглашение Кречмеру посетить Украину было «отменено».

«Вы не в списке. Точка», — добавил посол. Мельник отреагировал на заявления, сделанные главой правительства Саксонии в программе ZDF «Маркус Ланц» в среду.

В нем Кречмер сказал, что важно «отстаивать тот факт, что эта война должна быть заморожена, что нам нужно прекращение огня, что нам нужны переговоры, чтобы положить конец этой войне». Однако он испытывает это «очень мало в публичных дебатах».

Кречмер подчеркнул, что дипломатия дает возможность поговорить друг с другом, даже «если у вас совершенно разные мнения, если вы враги».

Мельник был послом в Германии с конца 2014 года и неоднократно вызывал ажиотаж резкой критикой немецких политиков. Он охарактеризовал канцлера Олафа Шольца, как «оскорбленную ливерную колбасу», когда глава правительства Германии сначала отказался от своей поездки в Киев.

В начале июля глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об отзыве Мельника из Берлина. В октябре он должен передать дела своему преемнику.