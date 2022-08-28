Украинские солдаты обстреляли жилые районы Энергодара, есть пострадавшие

Украинские военнослужащие открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС.

В воскресенье ночью, 28 августа 2022 года, член Главного совета Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что украинская сторона нанесла не менее четырёх артиллерийских ударов по спальным районам в центре Энергодара.

Рогов добавил, что в результате очередной атаки ВСУ есть пострадавшие, которые были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения, также на стоянках жилых районов произошло возгорание пятнадцати автомобилей, на месте работают пожарные расчёты.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 