Глава Запорожья допустил, что Украина предпримет попытки сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы встретить миссию МАГАТЭ на атомной станции и гарантировать им полную безопасность. Не совсем ясным остаётся вопрос, будет ли Украина соблюдать режим прекращения огня.

"Мы готовы принять миссию МАГАТЭ и гарантировать им полную безопасность со своей стороны. У экспертов будет возможность убедиться в том, что обстрелы атомной станции и прилегающей территории ведутся с подконтрольной киевскому режиму территории. Главная проблема заключается в том, сможет ли Украина гарантировать обеспечение режима прекращения огня" - поделился мнением чиновник.

Евгений Балицкий предположил, что власти Украины вовсе не заинтересованы в работе миссии МАГАТЭ на атомной станции и сделают всё, чтобы её сорвать.