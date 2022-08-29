Власти Запорожья допускают вероятность попыток Украины сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава Запорожья допустил, что Украина предпримет попытки сорвать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы встретить миссию МАГАТЭ на атомной станции и гарантировать им полную безопасность. Не совсем ясным остаётся вопрос, будет ли Украина соблюдать режим прекращения огня.
"Мы готовы принять миссию МАГАТЭ и гарантировать им полную безопасность со своей стороны. У экспертов будет возможность убедиться в том, что обстрелы атомной станции и прилегающей территории ведутся с подконтрольной киевскому режиму территории. Главная проблема заключается в том, сможет ли Украина гарантировать обеспечение режима прекращения огня" - поделился мнением чиновник.
Евгений Балицкий предположил, что власти Украины вовсе не заинтересованы в работе миссии МАГАТЭ на атомной станции и сделают всё, чтобы её сорвать.
Опубликовано: Максим Алексеев
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