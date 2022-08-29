ВСУ заявили о начале масштабного наступления на Херсон

В Украине заявили о том, что войска страны якобы перешли в контрнаступление на Херсон

Вооруженные силы Украины начали полномасштабное наступление на подконтрольную России Херсонскую область.

Такая информация начала появляться в проукраинских телеграм-каналах, а также в социальных сетях солдат ВСУ./p>

Также в командовании группы украинской армии "Юг" сообщили о наступлении на южном направлении.

"Глава пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ якобы начали "наступательные действия на многих направлениях на юге Украины", - пишет Московский Комсомолец.

При этом "МК" сообщает, что российские войска не дали ни одного подтверждения факта наступления ВСУ.

"Никаких подтверждений со стороны российских военных о том, что украинская сторона якобы предприняла какие-то активные наступательные действия, нет", - говорится в сообщении.