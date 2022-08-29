Власти Крыма назвали фейком громкие заявления руководства Украины о наступлении
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не верит в возможное наступление ВСУ на южном направлении.
В своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, написал, что громкие заявления украинского руководства о наступлении на южном направлении, являются не более чем фейком и пропагандистским вбросом.
"Украинские формирования несут тяжелейшие потери на всех направлениях. Ни о каком наступлении не может идти речи. Все эти разговоры ведутся для того, чтобы показать своим западным хозяевам хоть какую-то активность", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь южного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о начале активных наступательных действий украинской армии на различных направлениях.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Биткойн торгуется уже ниже 20 000 долларов
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Веру Брежневу на Украине включили в черный список
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины