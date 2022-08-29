Власти Крыма назвали фейком громкие заявления руководства Украины о наступлении

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не верит в возможное наступление ВСУ на южном направлении.

В своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, написал, что громкие заявления украинского руководства о наступлении на южном направлении, являются не более чем фейком и пропагандистским вбросом.

"Украинские формирования несут тяжелейшие потери на всех направлениях. Ни о каком наступлении не может идти речи. Все эти разговоры ведутся для того, чтобы показать своим западным хозяевам хоть какую-то активность", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь южного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о начале активных наступательных действий украинской армии на различных направлениях.