Власти Крыма назвали фейком громкие заявления руководства Украины о наступлении

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не верит в возможное наступление ВСУ на южном направлении.

В своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, написал, что громкие заявления украинского руководства о наступлении на южном направлении, являются не более чем фейком и пропагандистским вбросом.

"Украинские формирования несут тяжелейшие потери на всех направлениях. Ни о каком наступлении не может идти речи.  Все эти разговоры ведутся для того, чтобы показать своим западным хозяевам  хоть какую-то активность", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь южного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о начале активных наступательных действий украинской армии на различных направлениях. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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