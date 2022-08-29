При обстреле ВСУ Запорожской АЭС снаряды попали в хранилище ядерного топлива
Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили склад ядерного топлива.
При обстреле Запорожской атомной станции Вооруженными силами Украины были повреждены ядерные объекты.
Так, один из снарядов попал в крышу хранилища ядерного топлива и пробил ее.
Однако, к счастью, снаряд не сдитанировал и трагедии всемирного масштаба не произошло.
О попадании снаряда сообщил член запорожской ВГА рогов в своем официальном телеграм-канале.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Брежневу внесли в чёрный список артистов в Украине, не взирая на её высказывания против спецоперации
С начала спецоперации Вера Брежнева не раз давала понять, что она категорически против спецоперации России в Украине. Это не помогло знаменитости избежать попадания в чёрный список родного государства.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили договоренности по Нагорному Карабаху
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит структурную реформу рынка электроэнергии
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины