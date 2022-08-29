При обстреле ВСУ Запорожской АЭС снаряды попали в хранилище ядерного топлива

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и повредили склад ядерного топлива.

При обстреле Запорожской атомной станции Вооруженными силами Украины были повреждены ядерные объекты.

Так, один из снарядов попал в крышу хранилища ядерного топлива и пробил ее.

Однако, к счастью, снаряд не сдитанировал и трагедии всемирного масштаба не произошло.

О попадании снаряда сообщил член запорожской ВГА рогов в своем официальном телеграм-канале.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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