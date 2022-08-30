Трамп заявил о немедленном проведении новых выборов президента в США

Бывший президент США Дональд Трамп стремительно старается набрать обороты и вновь ворваться в президентское кресло.

Поэтому он просит провести как можно быстрее новые выборы и заявил, что результаты в 2020 году считать за компромисс. Именно такое заявление прозвучало от бывшего лидера США в аккаунте в социальной сети Truth Social.

Также Трамп гневно высказался о действиях ФБР, которые специально сохранили в тайне о ноутбуке Хантера Байдена перед выборами, которые несши в себе шокирующую информацию, после которой Байден не стал бы президентом. Поэтому он обвинил ФБР в обмане, подкупе и вмешательстве в выборы.

Также он призвал, чтобы действующие выборы прошли честно.