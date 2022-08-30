Bloomberg: Украина заманивает российские ракеты приманками американской ракетной системы

Украина может быть вооружена лучше, но, судя по последним признакам, ее еще не перехитрили, флот ложных целей, напоминающих передовые ракетные системы США, обманом заставил российские войска тратить дорогостоящие крылатые ракеты.

Данная информация была получена благодаря интервью с высокопоставленными официальными лицами США и Украины и фотографиям копий, рассмотренных The Washington Post.

“Когда беспилотники видят батарею, это похоже на VIP-цель”, - сказал высокопоставленный украинский чиновник, имея в виду беспилотные летательные аппараты, встречающиеся с копиями дальнобойной артиллерии.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные военные вопросы, после нескольких недель в полевых условиях приманки привлекли по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр", первоначальный успех, который побудил Украину расширить производство копий для более широкого использования.