Le Figaro: «Газпром» сократит объемы поставок газа для французского оператора Engie
Французское издание Le Figaro сообщило, что «Газпром» с 30 августа сократит объемы поставок газа для французской компании Engiye
Французский еженедельник Le Figaro со ссылкой на свои источники сообщает, что у российской корпорации "Газпром" и французской компанией Engie возникли разногласия из-за ранее заключенных контрактов. По этой причине поставки российского газа будут значительно сокращены с 30 августа. "Газпром" направил соответствующее уведомление французским партнерам.
"Официальный представитель французского газового оператора Engie сообщил, что "Газпром" сообщил о намерении сократить поставки газа начиная с 30 августа в связи с возникшими разногласиями" - сообщает La Figaro.
Engie заверила своих клиентов в том что, разногласия с "Газпромом" никак не отразятся на поставках газа конечным потребителям по ранее заключенным контрактам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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