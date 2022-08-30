Le Figaro: «Газпром» сократит объемы поставок газа для французского оператора Engie

Французское издание Le Figaro сообщило, что «Газпром» с 30 августа сократит объемы поставок газа для французской компании Engiye

Французский еженедельник Le Figaro со ссылкой на свои источники сообщает, что у российской корпорации "Газпром" и французской компанией Engie возникли разногласия из-за ранее заключенных контрактов. По этой причине поставки российского газа будут значительно сокращены с 30 августа. "Газпром" направил соответствующее уведомление французским партнерам.

"Официальный представитель французского газового оператора Engie сообщил, что "Газпром" сообщил о намерении сократить поставки газа начиная с 30 августа в связи с возникшими разногласиями" - сообщает La Figaro.

Engie заверила своих клиентов в том что, разногласия с "Газпромом" никак не отразятся на поставках газа конечным потребителям по ранее заключенным контрактам.