CNBC: все попытки Джо Байдена сдержать инфляцию в США оказались провальными

Политическое влияние на Федеральную резервную систему (ФРС) США и попытки сдерживания инфляции за счет повышения процентной ставки, оказались тщетны — Джо Байден не может остановить рост цен.

Бюджетные расходы США не предполагают ограничений в двух случаях — для погашения государственного долга и инфляционные ожидания. При этом политическая линия Джо Байдена не просто не может скорректировать расходы государства, но и фактически усугубляет ситуацию с агрессивным повышением процентных ставок и растущей инфляцией.

Сегодня очевидно, что «простого» повышения процентных ставок недостаточно, так как инфляцию усугубляют бюджетные расходы на фоне спровоцированного кризиса из-за коронавирусной инфекции и помощи Украине из-за российской специальной военной операции.

При этом глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл неоднократно заявил, что не будет прекращать вести агрессивную денежно-кредитную политику (то есть, регулятор и дальше будет повышать ставку в попытках сдержать инфляцию).

Так как доллар влияет на европейские рынки, о повышении процентной ставки задумался и Европейский Центральный банк. Европейский регулятор готов рассмотреть вопрос о повышении ставки сразу на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.