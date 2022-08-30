Лукашенко заявил, что в Конституцию зря не рискнули включить выборы президента на ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о главном сожалении касательно обновлённой Конституции.

В понедельник, 30 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания во Дворце Независимости заявил, что белорусское правительство зря не рискнуло включить в проект обновлённой Конституции для всенародного обсуждения возможность избрания органов власти на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко подчеркнул, что это позволило бы сделать выборы высшего руководства страны более осознанными, ведь далеко не каждый гражданин, обладающий избирательным правом, глубоко разбирается в политике, тогда как ВНС включало бы в себя истинных профессионалов, представляющих интересы различных слоёв общества.

Также белорусский лидер пояснил, что не поддержал данное предложение из-за того, что не хотел отбирать право выбора у народа, а также допустил, что его могли бы начать обвинять в желании удержать власть в своих руках, однако признался, что у него никогда не было и не будет такой цели.