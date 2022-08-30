По Новой Каховке за 2 дня выпущено более 100 украинских ракет
ВСУ выпустили более сотни ракет по Новой Каховке всего за два дня, сообщают местные власти.
В Новой Каховке в Херсонской области за последние 2 дня попали около 100 украинских ракет, - сообщает администрация населенного пункта.
В итоге были разрушены 5 и повреждены еще 20 жилых домов, после прилета во вторник этот список увеличился еще на два дома.
Напомним, что в понедельник жителей Новой Каховки пришлось экстренно эвакуировать на территории подконтрольную Российской Федерации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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