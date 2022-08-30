Дональд Трамп рассказал о сексуальной жизни Эммануэля Макрона

Утверждалось, что Дональд Трамп хвастался близким окружением, что у него есть “разведданные” о сексуальной жизни Эммануэля Макрона.

Бывший президент США сказал людям из своего окружения, что он собрал незаконные подробности о “непослушных манерах” господина Макрона, о которых “не так много людей знают”, благодаря “разведданным”, которые он видел или о которых его проинформировали, сообщает Rolling Stone.

На данном этапе неизвестно, связана ли эта “информация” с личной жизнью господина Макрона.

Согласно двум источникам, которые беседовали с журналом, мистер Трамп был “легок на детали и конкретику”, как он хвастался им.

44-летний господин Макрон женат на своей 69-летней жене Брижит с 2007 года. Она была его учительницей драмы в школе, когда ему было 15, а ей 40.