Дональд Трамп рассказал о сексуальной жизни Эммануэля Макрона
Утверждалось, что Дональд Трамп хвастался близким окружением, что у него есть “разведданные” о сексуальной жизни Эммануэля Макрона.
Бывший президент США сказал людям из своего окружения, что он собрал незаконные подробности о “непослушных манерах” господина Макрона, о которых “не так много людей знают”, благодаря “разведданным”, которые он видел или о которых его проинформировали, сообщает Rolling Stone.
На данном этапе неизвестно, связана ли эта “информация” с личной жизнью господина Макрона.
Согласно двум источникам, которые беседовали с журналом, мистер Трамп был “легок на детали и конкретику”, как он хвастался им.
44-летний господин Макрон женат на своей 69-летней жене Брижит с 2007 года. Она была его учительницей драмы в школе, когда ему было 15, а ей 40.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Дональд Трамп рассказал о сексуальной жизни Эммануэля Макрона
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