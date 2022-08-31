Северный поток-1: Россия отключает газопровод, ссылаясь на техническое обслуживание

Отключение "Северного потока-1" означало, что газ не будет поступать в Германию до 3 сентября, заявил "Газпром", российская государственная энергетическая компания. Веб-сайт оператора Nord Stream 1 показал нулевой расход в трубопроводе.

В отличие от июльского 10-дневного технического обслуживания Nord Stream 1, о предстоящих работах было объявлено менее чем за две недели, и они выполняются "Газпромом", а не Nord Stream AG, с упором на последнюю работающую турбину на станции.

Москва, которая сократила поставки по "Северному потоку-1" до 40% мощности в июне и до 20% в июле, обвиняет проблемы с техническим обслуживанием и санкции, которые, по ее словам, препятствуют возврату и установке оборудования.

Поскольку Германия стремится заменить импорт российского газа к середине 2024 года, ее министр экономики Роберт Хабек заявил в этом месяце, что “Северный поток” "полностью функционирует" и не было никаких технических проблем, как утверждала Москва.