Молодежь и украинские беженцы вызывают рост числа безработных в Германии
Безработица в Тюрингии снова выросла в августе, как и в июле, сообщило в среду региональное управление агентства занятости земли Саксония-Анхальт-Тюрингия.
В августе в качестве безработных было зарегистрировано 61 500 человек, что на 2 900 человек больше, чем в июле. Уровень безработицы вырос до 5,6 процента с 5,4 процента в предыдущем месяце.
Как и ожидали эксперты, эффект лета отразился на показателях рынка труда.
С началом курортного сезона увеличивается число безработных среди молодых людей, поскольку они только что закончили школу или университет и находятся на переходном этапе.
Кроме того, их число увеличилось из-за продолжающегося притока украинских военных беженцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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