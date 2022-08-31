Молодежь и украинские беженцы вызывают рост числа безработных в Германии

Безработица в Тюрингии снова выросла в августе, как и в июле, сообщило в среду региональное управление агентства занятости земли Саксония-Анхальт-Тюрингия.

В августе в качестве безработных было зарегистрировано 61 500 человек, что на 2 900 человек больше, чем в июле. Уровень безработицы вырос до 5,6 процента с 5,4 процента в предыдущем месяце.

Как и ожидали эксперты, эффект лета отразился на показателях рынка труда.

С началом курортного сезона увеличивается число безработных среди молодых людей, поскольку они только что закончили школу или университет и находятся на переходном этапе.

Кроме того, их число увеличилось из-за продолжающегося притока украинских военных беженцев.

