ВКС России ликвидировали 50 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении до пятидесяти служащих 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.

31 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские-воздушно космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Дружовка.

Конашенков уточнил, что в результате попадания служащими ВКС России по пункту дислокации формирования Сухопутных войск ВСУ потери личного состава украинской стороны составили приблизительно пятьдесят единиц личного состава и девять единиц вооружения.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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