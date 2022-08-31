ВКС России ликвидировали 50 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении до пятидесяти служащих 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР.
31 августа официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские-воздушно космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Дружовка.
Конашенков уточнил, что в результате попадания служащими ВКС России по пункту дислокации формирования Сухопутных войск ВСУ потери личного состава украинской стороны составили приблизительно пятьдесят единиц личного состава и девять единиц вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Уоррен Баффет: Когда родители не рассказывают своим детям о деньгах, они совершают большую ошибку
Лавров анонсировал интеграцию платежных систем России и Ирана
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге
В Энергодаре задержали группу украинских диверсантов
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года