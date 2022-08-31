ВКС России ликвидировали 50 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Шахназаров назвал Собчак сволочью в эфире шоу Полный абзац на Ютубе

Говоря о Ксении Собчак, писатель и блогер Михаил Шахназаров стесняться в выражениях не стал и даже опустился до оскорблений в адрес светской львицы.

Подробнее...