По сообщению Минобороны РФ около 100 украинских танков и БМП вступили в бой с подразделениями российских войск на Херсонщине.

Ожесточенное боестолкновение произошло на южном фронте, ВСУ попытались совершить прорыв к Херсону, но были остановлены российскими войсками.

«31 августа три батальона ВСУ с бронетехникой вновь перешли в наступление. Около 100 танков и БМП пытались прорваться по полю», - сообщила РусВесна.

Но, как это было с николаевским «контрнаступом» здесь ВСУ тоже ждали.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих», - сообщает МО РФ.