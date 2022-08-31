Во время задержания британец покусал полицейскую собаку - виновный получит срок за нападение

Гражданин Великобритании напал на людей в общественном месте, оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов, укусил полицейского пса. За это его приговорили к тюремному сроку.

Виновником инцидента стал Мэтью Боултер из города Гримсби. Он напал на нескольких прохожих, из-за чего на место происшествия была вызвана полицейская служба.

Прибывший сотрудник приступил к задержанию, нападавший оказал ему сопротивление и даже толкнул на полицейского ограждающий забор.

Работник полиции получил небольшие травмы, помочь ему пыталась служебная собака. Мэтью Боултер укусил ее за голову и начал перекручивать ошейник, причиняя животному сильную боль.

В конце концов виновника удалось задержать, и он полностью признал свою вину.

"Мэтью Боултер из Гримсби был осужден после того, как признал себя виновным в нападении на сотрудника экстренной службы, причинении неоправданных страданий животному, нападении, уголовно-наказуемом ущербе и двух случаях нанесения побоев"

Полицейская собака, достойно выполнившая свой служебный долг, быстро оправилась от нападения преступника и уже на другой день после происшествия готова была нести свою нелегкую службу.