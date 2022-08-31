Газпром заплатит Кремлю £8,6 млрд после рекордной прибыли

Газпром готов выплатить Кремлю внушительную сумму в размере 8,6 млрд фунтов стерлингов после получения рекордной прибыли.

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Компания сообщила о чистой прибыли в размере 2,5 трлн рублей (35,8 млрд фунтов стерлингов) за первые шесть месяцев этого года.

Цены на нефть и газ резко выросли в течение этого периода, чему способствовали опасения по поводу поставок после вторжения России в Украину.

Кремль владеет 49,3% акций "Газпрома" и примет участие в выплате 1,21 трлн рублей после того, как совет директоров предложил инвесторам выплату в размере 51,03 рубля на одну обыкновенную акцию.

Решение будет вынесено на рассмотрение акционеров на внеочередном общем собрании 30 сентября.