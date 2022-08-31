Макгрегор заявил, что Вашингтон координирует каждое действие Зеленского

Американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Белый дом координирует каждое действие президента Украины Владимира Зеленского.

В среду, 31 августа 2022 года, американский полковник Дуглас Макгрегор, занимавший пост старшего советника главы Пентагона с 2020 по 2021 год, в своём интервью для канала Judging Freedom на YouYube заявил, что Вашингтон диктует киевскому режиму план действий в рамках спецоперации.

Макгрегор утверждает, что Белый дом принуждает Зеленского продолжать сражения на Донбассе, координируя каждое его действие и не позволяя украинцам вернуться к проведению мирных переговоров, чтобы завершить конфликт дипломатическим путём.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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