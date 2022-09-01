Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистами, что Джо Байден и Си Цзиньпин планируют личную встречу, но пока неясно, когда она состоится.

Ранее в этом месяце Белый дом подтвердил, что Байден и Цзиньпин согласились на личную встречу, когда они в последний раз разговаривали в июле.

Но после нескольких недель повышенного напряжения две сверхдержавы так и не определились с датой. Кирби отметил, что работа над этим вопросом продолжается.

Отношения между Вашингтоном и Пекином остаются натянутыми после поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале этого месяца на Тайвань.

Пелоси заявила, что поездка продемонстрировала солидарность с демократическим островом и не изменила позицию США в отношении политики «одного Китая».

Пекин предупредил, что если Пелоси совершит поездку, будут серьезные последствия, и с тех пор усилил свои агрессивные военные учения у побережья Тайваня.

Но ожидается, что Тайвань не будет единственным вопросом в меню первой личной встречи между мировыми лидерами с тех пор, как Байден вошел в Белый дом.

Пекин в среду подтвердил, что не согласится возобновить переговоры по вопросам климата и военного сотрудничества до тех пор, пока спикер не рассеет негативное влияние» которое она оставила в Тайбэе.