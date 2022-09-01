Зеленский за 50 тысяч евро в месяц сдает паре из России свою виллу в Италии

Вилла в Форте-дей-Марми президента Украины Владимира Зеленского была сдана в аренду паре российских граждан, проживающих по работе в Лондоне.

Новость, которую публикует издание Il Tirreno, циркулирует в Италии с 15 августа. С тех пор россиянка опубликовала несколько фотографий.

Напомним, после начала спецоперации армии РФ в Украине Зеленский выступил с настойчивым призывом не принимать российских туристов в Италии и конфисковывать их недвижимость на западе.

В итоге, его собственная вилла была сдана в аренду на весь август за 50 тысяч евро паре российских граждан, проживающих в Лондоне по работе.

Il Tirreno, которая пишет, что эта новость циркулирует в городе Версилиан, поскольку российская женщина опубликовала несколько ее фотографий в саду виллы.