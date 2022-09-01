Зеленский за 50 тысяч евро в месяц сдает паре из России свою виллу в Италии
Вилла в Форте-дей-Марми президента Украины Владимира Зеленского была сдана в аренду паре российских граждан, проживающих по работе в Лондоне.
Новость, которую публикует издание Il Tirreno, циркулирует в Италии с 15 августа. С тех пор россиянка опубликовала несколько фотографий.
Напомним, после начала спецоперации армии РФ в Украине Зеленский выступил с настойчивым призывом не принимать российских туристов в Италии и конфисковывать их недвижимость на западе.
В итоге, его собственная вилла была сдана в аренду на весь август за 50 тысяч евро паре российских граждан, проживающих в Лондоне по работе.
Il Tirreno, которая пишет, что эта новость циркулирует в городе Версилиан, поскольку российская женщина опубликовала несколько ее фотографий в саду виллы.
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Поскольку россиянка опубликовала несколько снимков, в сети начал распространяться слух, вскоре нашедший официальное подтверждение. Сама женщина пояснила, что арендовала виллу не наобум, а украинского президента Зеленского.
Согласно сообщениям газеты Livorno, подтверждение того, что дом сдается в аренду, исходит от Клаудио Сальвини, управляющего виллы Real Estate в Форте-дей-Марми
"Да, дом арендуют иностранцы, которые живут в Лондоне, но я не могу сказать вам, откуда они. Я не могу говорить о коммерческих делах", - цитирует его Il Tirreno.
Опубликовано: Николай Скира
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