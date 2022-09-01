Представитель Пентагона заявил, что США пока не передали Украине ЗРК NASAMS
Американские ЗРК NASAMS еще не поступили на Украину, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, которого цитируют РИА Новости.
По данным военного чиновника предназначенные Киеву ЗРК пока находятся в стадии производства в соответствие с контрактом с компанией Raytheon Technologies.
ЗРК NASAMS будут поставлены в самые кратчайшие сроки, как только они выйдут с завода и пройдут необходимые испытания, заверил Райдер.
Напомним, что Минобороны США договорилось о поставках Киеву ЗРК NASAMS производства компании Raytheon Technologies , бюджет заказа составил 182 млн долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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