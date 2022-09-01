Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл открытый урок истории в прямом эфире из Дворца Независимости для школьников со всей страны.

В четверг, 1 сентября 2022 года, президент Республики Беларусь в формате прямого эфира провёл открытый урок для белорусских школьников «Историческая память - дорога в будущее!», где обратил внимание учащихся учебных заведений страны на важность знания исторического опыта прошлых поколений.

Помимо прочего Лукашенко рассказал о факте который его поразил, продемонстрировав «вещественные доказательства» участникам открытого урока: медали, принадлежащие белорусскому писателю с мировым именем Василию Быкову, которые были обнаружены выставленными на продажу родственниками покойного литератора за тридцать долларов.

Александр Лукашенко, отметил, что невзирая на то, что Быков был «неоднозначным человеком», но белорусы «не имеют права забывать наших людей», как это сделали родственники писателя, перечеркнув его заслуженные советские награды.