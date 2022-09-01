Минобороны РФ: затоплены две баржи с украинскими диверсантами, направлявшимися к Запорожской АЭС

По сообщению главного военного ведомства РФ, российские войска потопили две самоходные баржи с диверсантами из Украины, которые должны были высадиться на Запорожской АЭС.

Пункт планируемой высадки диверсантов — поселок Водяное в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Баржи вышли из Никополя, но были поражены огневыми средствами Российской Федерации и затоплены.

Ранее подразделения Росгвардии блокировали группировку украинских диверсантов, высадившихся на побережья Каховского водохранилища, которое также находится рядом с Запорожской АЭС. Общая численность личного состава в этих диверсионных группах составляла 60 человек, для передвижения они использовали быстроходные моторные лодки. В настоящий момент ведется их уничтожение с использованием военных вертолетов.