Минобороны РФ: затоплены две баржи с украинскими диверсантами, направлявшимися к Запорожской АЭС

По сообщению главного военного ведомства РФ, российские войска потопили две самоходные баржи с диверсантами из Украины, которые должны были высадиться на Запорожской АЭС.

Пункт планируемой высадки диверсантов — поселок Водяное в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Баржи вышли из Никополя, но были поражены огневыми средствами Российской Федерации и затоплены.

Ранее подразделения Росгвардии блокировали группировку украинских диверсантов, высадившихся на побережья Каховского водохранилища, которое также находится рядом с Запорожской АЭС. Общая численность личного состава в этих диверсионных группах составляла 60 человек, для передвижения они использовали быстроходные моторные лодки. В настоящий момент ведется их уничтожение с использованием военных вертолетов.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

 





 

 

 

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