ВСУ предприняли попытку наступления на Харьковском направлении
Министерство обороны России сообщило о попытках армии Украины организовать наступление на Харьковском направлении.
Пресс-служба министерства обороны сообщила, что армия Украины предприняла попытку наступления на Харьковском направлении. В результате активных действий российских войск, подразделения ВСУ понесли потери и отступили.
"В результате нанесения огневого поражения подразделениям 14 механизированной бригады ВСУ наступление было остановлено. Противник потерял более 50 человек убитыми", - сообщается в сводке.
В военном ведомстве уточнили, что отступающих украинских солдат расстреливали националисты из батальона "Кракен".
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Северная Корея может отправить рабочих на восток Украины
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
В Гамбурге начался лизинг велосипедов для госчиновников
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину