ВСУ предприняли попытку наступления на Харьковском направлении

Министерство обороны России сообщило о попытках армии Украины организовать наступление на Харьковском направлении.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что армия Украины предприняла попытку наступления на Харьковском направлении. В результате активных действий российских войск, подразделения ВСУ понесли потери и отступили.

"В результате нанесения огневого поражения подразделениям 14 механизированной бригады ВСУ наступление было остановлено. Противник потерял более 50 человек убитыми", - сообщается в сводке.

В военном ведомстве уточнили, что отступающих украинских солдат расстреливали националисты из батальона "Кракен".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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