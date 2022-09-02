Байден обвинил Трампа в экстремизме и угрозе безопасности США

Джо Байден заявил, что экс-президент Дональд Трамп США Дональд Трамп является экстремистом.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден негативно высказался в адрес экс-главы государства Дональда Трампа.

Байден обвинил своего предшественника в экстремизме и угрозе безопасности Соединенных Штатов Америки.

"Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", - заявил Байден.

Трамп в свою очередь сказал, что Байден болен последней стадией деменции.

"Байден сегодня угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает от последней стадии деменции", - сказал Трамп.