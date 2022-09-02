Владимир Зеленский раскритиковал визит МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский снова рассказал о визите МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ZNPZ) в видео, транслируемом на встрече в Италии. Агентство Рейтер цитирует его слова:

Мы сделали все, чтобы гарантировать, что МАГАТЭ получит доступ к ZNPP, и я считаю, что эта миссия все еще может сыграть свою роль.

К сожалению, мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва к России демилитаризовать станцию. Я надеюсь, что миссия будет соответствовать тому, о чем мы договорились, и что она будет служить интересам всего международного сообщества.

Зеленский также сказал, что обеспечение того, чтобы АЭС вернулась к безопасной эксплуатации и оставалась подключенной к энергосистеме страны, поможет его стране противостоять энергетическому кризису в Европе.