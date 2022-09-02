Украинские военные попали ракетой по жилому дому в Херсоне, есть жертвы
Артиллерийские войска Украины выпустили по Херсону несколько ракет. Одна из них попала в многоквартирный жилой дом, что привело к человеческим жертвам.
Как сообщили в городской администрации, часть здания оказалась разрушенной.
На момент подготовки данной публикации известно о двух погибших.
Также на месте происшествия имеются раненые.
В настоящее время там работают спасатели, продолжается разбор завалов.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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