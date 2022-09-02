Германия взяла на себя ответственность за теракт на Олимпиаде-1972 в Мюнхене
Вканун 50-летия покушения на Олимпиаде 1972 года правительство Германии подтвердило ответственность Германии за события того времени.
Канцлер Олаф Шольц остался доволен соглашением, достигнутым с семьями жертв израильтян, заявил в пятницу в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
«Хорошо, что оценка случившегося является частью этого соглашения. Германия берет на себя ответственность», - сказал он.
МВД Германии официально подтвердило в пятницу, что соглашение предусматривает компенсацию в размере 28 миллионов евро для семей жертв. Федеральное правительство выплатит 22,5 млн евро, земля Бавария — 5 млн, а город Мюнхен — 500 000 евро.
5 сентября 1972 года палестинские террористы напали на сборную Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене. Одиннадцать членов команды и один полицейский были убиты во время неудавшейся спасательной операции полиции на авиабазе Фюрстенфельдбрук. Меры безопасности были сочтены недостаточными.
Адекватная компенсация выжившим жертвам велась десятилетиями.
В понедельник в Фюрстенфельдбруке пройдет памятное мероприятие. В нем примут участие федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Изхак Герцог и выжившие свидетели того инцидента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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