Германия взяла на себя ответственность за теракт на Олимпиаде-1972 в Мюнхене

Вканун 50-летия покушения на Олимпиаде 1972 года правительство Германии подтвердило ответственность Германии за события того времени.

Канцлер Олаф Шольц остался доволен соглашением, достигнутым с семьями жертв израильтян, заявил в пятницу в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

«Хорошо, что оценка случившегося является частью этого соглашения. Германия берет на себя ответственность», - сказал он.

МВД Германии официально подтвердило в пятницу, что соглашение предусматривает компенсацию в размере 28 миллионов евро для семей жертв. Федеральное правительство выплатит 22,5 млн евро, земля Бавария — 5 млн, а город Мюнхен — 500 000 евро.

5 сентября 1972 года палестинские террористы напали на сборную Израиля на Олимпийских играх в Мюнхене. Одиннадцать членов команды и один полицейский были убиты во время неудавшейся спасательной операции полиции на авиабазе Фюрстенфельдбрук. Меры безопасности были сочтены недостаточными.

Адекватная компенсация выжившим жертвам велась десятилетиями.

В понедельник в Фюрстенфельдбруке пройдет памятное мероприятие. В нем примут участие федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Израиля Изхак Герцог и выжившие свидетели того инцидента.