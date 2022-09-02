Депутат Соловьев раскритиковал новый клип Гудкова «Я узкий» и назвал печальным зрелищем

Депутат и политик Сергей Соловьев негативно высказался о новой музыкальной работе юмориста Александра Гудкова, которая называется «Я узкий».

Все началось с того, что Гудков решил сделать клип пародию на нашумевший клип звезды SHAMAN «Я русский». Эта песня достаточно быстро стала хитом и стояла на верхних строчках чатов. Однако Гудкову это творение не понравилось и он решил его слегка переделать, сделав из него пародию.

«Пародия Гудкова представляет собой не что иное, как убогую, отвратительную и невежественную борьбу против всего русского», — заявил госслужащий.

Также депутат подчеркнул, что эта пародия это как своеобразный вызов для русской культуры, потому что сейчас разворачивается не только экономическая и политическая война, но и духовная, направленная против культуры страны.