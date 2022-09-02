Депутат Соловьев раскритиковал новый клип Гудкова «Я узкий» и назвал печальным зрелищем
Депутат и политик Сергей Соловьев негативно высказался о новой музыкальной работе юмориста Александра Гудкова, которая называется «Я узкий».
Все началось с того, что Гудков решил сделать клип пародию на нашумевший клип звезды SHAMAN «Я русский». Эта песня достаточно быстро стала хитом и стояла на верхних строчках чатов. Однако Гудкову это творение не понравилось и он решил его слегка переделать, сделав из него пародию.
«Пародия Гудкова представляет собой не что иное, как убогую, отвратительную и невежественную борьбу против всего русского», — заявил госслужащий.
Также депутат подчеркнул, что эта пародия это как своеобразный вызов для русской культуры, потому что сейчас разворачивается не только экономическая и политическая война, но и духовная, направленная против культуры страны.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фон дер Ляйен выступает за ограничение цен на российский трубопроводный газ
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Германия отвергает заявление Польши о том, что она должна 1,3 трлн евро военных репараций
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу