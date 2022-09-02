В Великобритании настолько подорожала жизнь, что некоторые компании дают сотрудникам бесплатную еду
Быстро обостряющийся кризис стоимости жизни в Великобритании стал причиной того, что миллионы людей в стране приближаются к зиме, сталкиваясь с выбором между отоплением своих домов и едой.
Компания John Lewis, управляющая одноименными универмагами, а также элитными продуктовыми магазинами Waitrose, заявила в среду, что будет предоставлять своим сотрудникам бесплатное питание, пока они находятся на работе.
Фирма, в которой работает более 80 000 сотрудников, распространит предложение на всех постоянных и временных работников с 3 октября по 6 января.
Бесплатное питание будет доступно работникам во время перерывов. Тем, кто работает в крупных универмагах с кухней, будет разрешено заказывать по меню горячие блюда на завтрак, обед или ужин. Водители-дальнобойщики смогут предварительно заказать упакованный ланч.
Компания John Lewis, получившая четыре звезды в обзорах от тысяч нынешних и бывших сотрудников Glassdoor, является предприятием, принадлежащим сотрудникам, и выплачивает всем своим сотрудникам, именуемым «Партнеры», годовой бонус в зависимости от результатов деятельности компании.
В этом году премия составила 3% от годовой зарплаты каждого сотрудника, что эквивалентно зарплате за 1,5 недели.
Джон Льюис заявил в среду, что предлагает сотрудникам бесплатное питание, чтобы помочь с прожиточным минимумом, который резко вырос в Великобритании в этом году.
На прошлой неделе британский энергетический регулятор объявил, что с октября увеличивает лимит потребительских счетов за электроэнергию на 80%. В апреле британские цены на энергоносители выросли более чем в два раза.
Правительство Великобритании предприняло некоторые шаги для облегчения энергетического кризиса, в том числе выделило энергетический грант в размере 400 фунтов стерлингов для каждого домохозяйства.
Опубликовано: Светлана Репина
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