Москва критикует Вашингтон из-за отсутствия виз США у своих дипломатов на Генассамблее ООН

По заявлениям правительства, Россия до сих пор не получила визы от США для своих дипломатов для участия в общих дебатах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, до которых осталось  чуть более двух недель.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу,  с которым озанкомилось агентство AFP, Москва выразила «тревогу» поведением Вашингтона.

«Выдача виз — это юридическое обязательство принимающей страны, а не право или привилегия», — написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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