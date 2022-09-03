Москва критикует Вашингтон из-за отсутствия виз США у своих дипломатов на Генассамблее ООН

Рост цен на энергоносители может спровоцировать социальные волнения в Европе этой зимой

Самые богатые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских беспорядков зимой, в том числе уличных протестов и демонстраций, из-за высоких цен на энергоносители и роста стоимости жизни.

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