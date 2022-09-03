Москва критикует Вашингтон из-за отсутствия виз США у своих дипломатов на Генассамблее ООН
По заявлениям правительства, Россия до сих пор не получила визы от США для своих дипломатов для участия в общих дебатах на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, до которых осталось чуть более двух недель.
В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, с которым озанкомилось агентство AFP, Москва выразила «тревогу» поведением Вашингтона.
«Выдача виз — это юридическое обязательство принимающей страны, а не право или привилегия», — написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Тарас Медведев
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