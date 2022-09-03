ВСУ продолжили попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, потеряв 230 солдат

В Минобороны РФ рассказали, что украинская сторона продолжила безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, потеряв 230 военнослужащих.

В субботу, 3 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга оборонного ведомства доложил, что киевский режим, невзирая на многочисленные потери личного состава ВСУ, продолжает безуспешные попытки наступления Николаево-Криворожском направлении.

Конашенков сообщил, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины в ходе наступления потеряли свыше двухсот тридцати бойцов, а также двадцать три танка и пятьдесят различных боевых машин.

Помимо прочего российский генерал-лейтенант отметил, что в результате происходящего на Николаево-Криворожском направлении в медицинских учреждениях Николаевской области возник дефицит запасов крови её компонентов, а также нехватка больничных коек.