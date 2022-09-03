МИД Венгрии поддержал нежелание Сербии вводить санкции против России
Глава венгерского МИДа Петер Сийярто утверждает, что его страна поддерживает отказ Сербии от введения антироссийских санкций.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично поддержал отказ сербского правительства от давления Евросоюза на Белград с целью заставить Сербию ввести санкции против России.
По мнению Сийярто, сербские чиновники не хотят вводить антироссийские санкции по тем же причинам, почему от них отказались в Венгрии: правительство Сербии просто хочет обеспечить своё население дешёвым газом.
При этом Петер Сийярто уверен, что стремления Сербии и Венгрии покупать российский газ не является политическим жестом, поскольку это нацелено на решение конкретных проблем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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