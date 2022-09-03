Чеченский лидер Рамзан Кадыров уходит в бессрочный отпуск

Рамзан Кадыров, лидер Чечни, как сообщается, заявил, что планирует взять бессрочный и длительный перерыв в своей должности.

Кадыров, который с 2007 года железной рукой правит российской Чеченской республикой, в марте был произведен Владимиром Путиным в генерал-лейтенанты за его роль во вторжении на Украину.

В видео, опубликованном в его Telegram, 45-летний Кадыров, как сообщается, говорит, что, по его мнению, “пришло время” ему уйти.

Кадыров сказал: Я понял, что уже давно сижу на своем месте. Я думаю, что пришло мое время [оставить власть].