Чеченский лидер Рамзан Кадыров уходит в бессрочный отпуск
Рамзан Кадыров, лидер Чечни, как сообщается, заявил, что планирует взять бессрочный и длительный перерыв в своей должности.
Кадыров, который с 2007 года железной рукой правит российской Чеченской республикой, в марте был произведен Владимиром Путиным в генерал-лейтенанты за его роль во вторжении на Украину.
В видео, опубликованном в его Telegram, 45-летний Кадыров, как сообщается, говорит, что, по его мнению, “пришло время” ему уйти.
Кадыров сказал: Я понял, что уже давно сижу на своем месте. Я думаю, что пришло мое время [оставить власть].
Опубликовано: Силивончик Алина
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