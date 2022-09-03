Глава МВД Германии призвала отделить демонстрантов от экстремистов

Как и прогнозировали многие немецкие политики осень в Германии началась с митингов, которые часто проходят по сценарию экстремистов.

Перед протестами в Лейпциге против энергетической политики, объявленными на понедельник, федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер призвала демонстрантов четко отличать себя от экстремистских групп.

Экстремисты и враги демократии уже давно «пытаются злоупотребить историческим символом мирных демонстраций», сказала Файзер в интервью газете Rheinische Post.

«Враги демократии только и ждут, чтобы использовать кризисы для распространения фантазий о гибели, страхе и неуверенности», — подчеркнула она. Безответственно «разжигать страхи людей, особенно сильно пострадавших от резкого роста цен».

Легитимный демократический протест не должен быть захвачен экстремистами. Полиция на федеральном уровне и уровне штатов готова к возможным новым протестам, заверил министр внутренних дел: «Пока не было признаков массовых антигосударственных протестов, но мы очень внимательно наблюдаем за попытками экстремистской мобилизации».

Саксонское управление по защите конституции не исключает противостояния между различными лагерями в ходе запланированных на понедельник демонстраций. Ситуация «запутанная с точки зрения идеологической классификации, а также налицо высокая степень эмоциональности», пояснил президент Управления по защите конституции Дирк-Мартин Кристиан.

Всего было объявлено о семи митингах. Член Бундестага Серен Пеллманн планирует крупнейшую демонстрацию за доступные цены на энергию с участием от 3000 до 4000 человек.

По данным Управления по защите конституции, различные экстремистские деятели в Саксонии пытаются использовать инфляцию и энергетический кризис в своих целях.

«Ключевым героем снова стала правая экстремистская микропартия «Свободная Саксония», — говорит Кристиан. Она пытается поднять тему «осени ярости».

«Тот факт, что за пандемией и войной теперь следует еще и энергетический кризис с потенциально значительными экономическими последствиями для населения, является идеальной предпосылкой для «Свободных саксов» для активизации и мобилизации скрытого протестного потенциала населения», - добавила он.