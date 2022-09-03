Советник президента Украины Подоляк считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС странной

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что двух с половиной часов, которые миссия МАГАТЭ провела на Запорожской атомной электростанции 1 сентября, было недостаточно.

По его словам, за это время было невозможно оценить ситуацию на атомной станции в полной мере.

Подоляк считает, что все это выглядит странной. Он напоминает, что речь идет о миссии инженеров-ядерщиков, которая прибыла не для простого осмотра.

Данная миссия должна располагать процедурами для проверки механизмов контроля и управления сложной инфраструктурой атомной электростанции.

Подоляк сказал, что фактически миссия прибыла для проверки наличия угроз ядерной и радиационной безопасности, но пробыла на ЗАЭС всего два часа.

Он считает, что этого времени представителям МАГАТЭ хватило только на то, чтобы послушать рассказы сотрудников Росатома.

Он отметил, что во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС присутствовало несколько российских журналистов.

По его словам, если Россия была так обеспокоена украинскими атаками на ЗАЭС, ей не следовало посылать туда этих журналистов.