Кеосаян: сбежавших российских знаменитостей следует пускать обратно только после посещения Донбасса

Ведущий телешоу и режиссер Тигран Кеосаян выдвинул предложение по сбежавшим селебрити из-за спецоперации.

Сейчас многие звезды российского шоу-бизнеса успокоились и решили вернуться на родину. Однако не все оказались этому рады. Тигран Кеосаян оказался в том же числе.

Свое мнение он не стал скрывать, когда Алла Борисовна Пугачева решила вернуться на родину. Режиссер заявил, что нужно продумать настоящий алгоритм возвращения таких запутавшихся людей. По предварительной информации вся семья Пугачевой находилась за границей.

По мнению телеведущего звезд необходимо пускать на территорию страны лишь после посещения Донбасса и других пострадавших городов.

“Алла Борисовна, вы разбирайтесь с тараканами в своей голове, а мы уж как-нибудь разберемся со своими. Я не рекомендую закрывать проход в Россию для всех перепуганных знаменитостей, потому что есть разные причины для возвращения, но можно сделать, например, этот вход чуть длиннее – через Запорожье, Херсон или Донбасс”, – сказал Тигран Кеосаян.

Также Тигран отметил, что Галкин сильно перешел черту и ему уже грозит настоящий серьезный тюремный срок в России.