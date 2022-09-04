Трамп произнес фразу Владимира Ленина, комментируя выборы в США
Трамп произнес фразу Ленина, когда рассуждал о выборах в Соединенных Штатах.
Бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.
Экс-глава Соединенных Штатов Америки выразил свое мнение относительно президентских выборов в стране.
Интересно то, что во время выступления он произнес фразу, не свойственную американскому обществу.
Трамп процитировал Владимира Ленина и заявил, что большую роль играет тот, кто считает голоса.
"Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - сказал Трамп.
Опубликовано: Николай Скира
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Трамп произнес фразу Владимира Ленина, комментируя выборы в США
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