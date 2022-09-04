Трамп произнес фразу Владимира Ленина, комментируя выборы в США

Трамп произнес фразу Ленина, когда рассуждал о выборах в Соединенных Штатах.

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Экс-глава Соединенных Штатов Америки выразил свое мнение относительно президентских выборов в стране.

Интересно то, что во время выступления он произнес фразу, не свойственную американскому обществу.

Трамп процитировал Владимира Ленина и заявил, что большую роль играет тот, кто считает голоса.

"Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - сказал Трамп.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 