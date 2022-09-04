Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Германию, 4 сентября
Премьер-министр считает, что поездка является признаком ослабления напряженности после непростых отношений между Киевом и Берлином, сообщает Agence France-Presse.
Канцлер Олаф Шольц неоднократно клялся в решительной поддержке Германией Украины в ее борьбе против российского вторжения. Но в первые недели после того, как российские войска вошли в Украину, Киев раскритиковал немецкую помощь как слишком маленькую и запоздалую.
Визит Шольца в Киев в июне и прибытие оружия из Германии с тех пор привели к изменению тона.
Об этом Шмыгаль сообщил немецким СМИ перед своей поездкой в стенограмме, опубликованной его пресс-службой:
Германия добилась огромного прогресса в своей поддержке Украины оружием.
Опубликовано: Силивончик Алина
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