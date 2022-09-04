Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить Германию, 4 сентября

Премьер-министр считает, что поездка является признаком ослабления напряженности после непростых отношений между Киевом и Берлином, сообщает Agence France-Presse.

Канцлер Олаф Шольц неоднократно клялся в решительной поддержке Германией Украины в ее борьбе против российского вторжения. Но в первые недели после того, как российские войска вошли в Украину, Киев раскритиковал немецкую помощь как слишком маленькую и запоздалую.

Визит Шольца в Киев в июне и прибытие оружия из Германии с тех пор привели к изменению тона.

Об этом Шмыгаль сообщил немецким СМИ перед своей поездкой в стенограмме, опубликованной его пресс-службой:

Германия добилась огромного прогресса в своей поддержке Украины оружием.