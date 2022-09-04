Дмитрий Песков: Владимир Путин примет участия в предстоящем саммите G-20

Российский президент Владимир Путин примет участие в грядущем саммите "Большой дадцатки".

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в предстоящем саммите "Большой двадцатки".

Однако, это случится лишь при условии соблюдения определенных факторов, в том числе и безопасности.

Такое мнение выразил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин поедет на саммит стран "G-20", если будут соблюдены различные факторы, в том числе безопасность" - заявил Песков.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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