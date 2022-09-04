Песков: на вопрос о поездке Путина на саммит G20 влияют факторы безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал от чего будет зависеть решение о формате участия Путина в саммите G20 в Индонезии.

В воскресенье, 4 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков специально для авторского обзора Владимира Соловьёва и Павла Зарубина «Москва.Кремль.Путин» ответил на вопрос об ожидаемой поездке Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдёт с 15 по 16 ноября этого года на Бали.

Песков рассказал, что в настоящее время в Кремле ещё не определились с точным форматом в котором Путин будет принимать участие в грядущем саммите G20, однако отметил, что для принятия решения по данному вопросу в первую очередь будут учитываться факторы безопасности очного присутствия президента России на заседании в Индонезии.