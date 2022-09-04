Артиллерийский снаряд ВСУ насквозь пробил энергоблок в Запорожской АЭС

Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара утверждает, что снаряд украинских военных пробил энергоблок на ЗАЭС.

В воскресенье глава ВГА Энергодара Александр Волга утверждает, что накануне солдаты вооружённых сил Украины вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции из артиллерии.

По словам политика, один из снарядов ВСУ насквозь пробил энергоблок на Запорожской АЭС, однако на момент попадания сам блок находился в нерабочем состоянии.

Благодаря своевременному отключению энергоблока администрации АЭС в Энергодаре удалось избежать утечки радиации, которую могли спровоцировать ВСУ.